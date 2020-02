Primavera, il programma della 5ª giornata di ritorno

MILANO - Il campionato Primavera scende in campo nel prossimo fine settimana per la quinta giornata di ritorno. Il turno si apre la mattina di sabato 22, quando alle 11 scendono in campo Cagliari e Torino, e prosegue con Inter-Genoa, Empoli-Sassuolo e Sampdoria-Bologna. Domenica mattina è la volta di Juventus-Pescara (ore 10), mentre alle 12 si affrontano Atalanta e Lazio e, alle 14.30, Chievo e Fiorentina. Giornata che si conclude lunedì alle 14, con Roma-Napoli.

Il programma

22/02/2020 Cagliari-Torino 11

22/02/2020 Inter-Genoa 13

22/02/2020 Empoli-Sassuolo 14.30

22/02/2020 Sampdoria-Bologna 14.30

23/02/2020 Juventus-Pescara 10

23/02/2020 Atalanta-Lazio 12

23/02/2020 Chievoverona-Fiorentina 14.30

24/02/2020 Roma-Napoli 14