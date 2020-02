Coppa Italia Primavera, la Roma vince 3-1 e sfiora l'impresa: Verona in finale

ROMA - Allo stadio Tre Fontane, una bella Roma non riesce a conquistare l'accesso alla finale di Coppa Italia Primavera: avendo vinto 2-0 all'andata in Veneto, la sconfitta per 3-1 in casa dei giallorossi non danneggia il Verona, primo finalista.

LA SEMIFINALE D'ANDATA: VERONA-ROMA 2-0

Apre Lucas per i gialloblù, pareggia Riccardi

La Roma parte forte visto il passivo da recuperare e si vede annullare un gol di Estrella per fuorigioco, ma il Verona risponde con una verticalizzazione di Udogie per Yeboah al 12' dove è bravo Zamarion ad uscire in anticipo. I giallorossi si fanno poi vedere nuovamente con una conclusione di D'Orazio che non impensierisce Aznar. Al 25' il Verona si porta in vantaggio: è Lucas dal limite dell'area a scoccare un mancino imprendibile che si insacca alla sinistra di Zamarion per lo 0-1. Dopo la doccia fredda, al 39', un barlume di speranza: Gresele stende D'Orazio in area e l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto Riccardi si fa ipnotizzare da Aznar, ma insacca sulla respinta per l'1-1. In chiusura di primo tempo gli ospiti hanno l'occasione per riportarsi avanti con Sanè, ma Zamarion risponde presente.

Non bastano D'Orazio e Calafiori

Tempo due minuti della ripresa, e capitan D'Orazio porta sopra i giallorossi, innescato dall'assist di Riccardi dopo un recupero prodigioso. I ragazzi di De Rossi appaiono indiavolati: dopo che Calafiori e Sdaigui sciupano una duplice occasione in area scaligera, il terzino si fa perdonare segnando il 3-1 in maniera rapace. Il Verona accusa la verve offensiva della Roma, e quando avrebbe l'opportunità per accorciare non ci riesce: Zamarion ferma Sanè. I minuti finali sono infuocati, le squadre molto lunghe: Providence cicca il pallone del possibile 4-1, poi Estrella viene espulso. La difesa arroccata del Verona esulta al triplice fischio: sarà finale.