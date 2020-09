Primavera, via il 19 settembre. Finali scudetto a maggio 2021

ROMA - I tornei giovanili sono pronti a partire dopo che la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione del campionato Primavera 1. Sedici le squadre (in ordine alfabetico): Ascoli, Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Sampdoria, Sassuolo, SPAL e Torino con la regular season che prenderà il via il 19 settembre, poi i playout salvezza dal 24 al 29 maggio 2021 per terminare con la fase finale che assegnerà lo scudetto dal 22 al 30 dello stesso mese.

Girone eliminatorio

1a giornata 19/09/20 30/01/21

2a giornata 26/09/20 06/02/21

3a giornata 03/10/20 13/02/21

4a giornata 17/10/20 17/02/21

5a giornata 24/10/20 20/02/21

6a giornata 31/10/20 27/02/21

7a giornata 07/11/20 06/03/21

8a giornata 21/11/20 13/03/21

9a giornata 28/11/20 03/04/21

10a giornata 05/12/20 10/04/21

11a giornata 12/12/20 17/04/21

12a giornata 19/12/20 24/04/21

13a giornata 09/01/21 01/05/21

14a giornata 16/01/21 08/05/21

15a giornata 23/01/21 15/05/21

Play out

Andata 24/05/2021

Ritorno 29/05/2021

Fase finale

Dal 22 al 30 maggio 2021