Coppa Italia Primavera 2020/21, sorteggiato il tabellone

ROMA - Dopo quello che ha riguardato i "grandi", è arrivato anche il tabellone dell'edizione 2020/21 della Coppa Italia Primavera. La manifestazione, che prenderà il via il 23 settembre con il primo turno eliminatorio, si concluderà con la finale in gara secca programmata per il 7 aprile 2021. 2° turno eliminatorio il 30 settembre, ottavi il 16 dicembre, semifinali (andata e ritorno) il 3 febbraio e il 10 marzo 2021.

Le otto teste di serie

Le squadre che, in ordine di numerazione, entreranno direttamente dagli ottavi di finale:

1) Fiorentina

2) Atalanta

3) Cagliari

4) Inter

5) Juve

6) Genoa

7) Roma

8) Empoli

Primo turno eliminatorio (23 settembre 2020)

Monza-Pisa

Milan-Brescia

(la vincente delle due gare affronterà la Fiorentina)

Sampdoria-V.Entella

Torino-Spezia

(la vincente delle due gare affronterà la Juventus)



Frosinone-Salernitana

Sassuolo-Spal

(la vincente delle due gare affronterà l'Empoli)



Cremonese-Parma

Reggiana-Pescara

(la vincente delle due gare affronterà il Genoa)



Verona-Pordenone

Venezia-Cittadella

(la vincente delle due gare affronterà la Roma)

Bologna-Chievo

Udinese-Vicenza

(la vincente delle due gare affronterà il Cagliari)



Lecce-Benevento

Crotone-Reggina

(la vincente delle due gare affronterà l'Inter)



Napoli-Ascoli

Lazio-Cosenza

(la vincente delle due gare affronterà l'Atalanta)