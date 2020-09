Coppa Italia Primavera, Napoli-Lazio 1-3. Lecce-Crotone 1-2

ROMA - In campo oggi i sedicesimi di Coppa Italia Primavera: sono approdate al turno successivo Crotone, Verona, Lazio, Milan, Bologna e Sampdoria.

Lecce-Crotone 1-2

La prima squadra ad avanzare agli ottavi è il Crotone, che regola il Lecce con un 2-1 esterno: protagonista il rossoblù Bilotta con una doppietta, inframezzata dal momentaneo pari di Oltremarini.

Verona-Cittadella 9-8 d.c.r.

Il Verona passa ai rigori con il Cittadella: nei regolamentari Hellas avanti di due lunghezze con Bertini e il rigore di Calabrese. Prima dell'intervallo il Cittadella accorcia con Borgo e pareggia nella ripresa con Vranovci. Ai supplementari altre due reti: Rossi porta in vantaggio il Cittadella dal dischetto poi il pari di Coppola affida ai rigori il passaggio del turno. Petre e Aznar ne parano uno a testa nella serie iniziale, ad oltranza decisiva la parata di Aznar su Adjei.

Napoli-Lazio 1-3

La Lazio supera il Napoli 3-1. Tutto nella ripresa: vantaggio biancoceleste con Bertini al 17', raddoppio immediato di Castigliani. Acampa accorcia le distanze per gli azzurri ma Nimmermeer fissa il risultato sul definitivo 3-1 per la Lazio.

Monza-Milan 4-5 d.c.r

Rigori anche per Monza-Milan, dopo che regolamentari e supplementari si chiudono sullo 0-0. Uno solo penalty non trasformato: decisivo il palo colpito da Lombardi per il Monza, Milan avanti.

Bologna-Vicenza 7-5 d.c.r.

Tiri dal dischetto anche per Bologna e Vicenza. Motolese porta in vantaggio il Bologna, il Vicenza reagisce, pareggia con Diomandè e passa con Spiller. Nella ripresa il Vicenza allunga con Talarico, poi il Bologna la riacciuffa con Ruffo Luci e Rabbi. Ai supplementari non cambia il risultato, ai rigori decisivo il portiere del Bologna Prisco che dice no a Grancara e Cinel.

Sampdoria-Torino 6-4 d.c.r

Decidono i tiri dal dischetto anche in Sampdoria-Torino. Tempi regolamentari sull'1-1 col vantaggio doriano di Bellucci e il pari di Vianni. Lovaglio, ai supplementari, porta avanti i granata, ma il pari di Trimboli manda tutti ai rigori. Vianni si fa parare la conclusione da Zovko che si ripete poco dopo su Cancello. Sava tiene i suoi a galla il Toro neutralizzano il tiro di Sepe ma non basta. Samp avanti: trova la Juve.

