Primavera, la Lazio non si piega al Bologna: 3-3 al 93'

ROMA - A Formello la Lazio Primavera riesce a strappare un punto all'ostico Bologna, dopo un primo tempo da dimenticare.

Bologna dominatore nel primo tempo

Il Bologna inizia la gara molto aggressio, schiacciando la Lazio nella sua metà campo. Al 23' i rossoblù sbloccano la partita con una bordata di Ruffo Luci. Il numero 8 felsineo cerca il bis personale 4 minuti dopo ma Furlanetto dice di no. Poco dopo la mezz'ora Rocchi porta il Bologna sul 2-0 con il perfetto inserimento di Rocchi, che raccoglie un cross dalla sinistra e col piattone lo mette in rete. La Lazio chiude il primo tempo senza mai essersi resa pericolosa dalle parti di Molla.

Moro uomo in più della Lazio. Gioia Nimmermeer

La Lazio riapre la partita col talentuoso Raul Moro: all'ora di gioco l'attaccante spagnolo scatta rapidissimo palla al piedi, supera Milani e tira: il portiere del Bologna para ma sulla respinta l'iberico segna. Moro è scatenato e guida i suoi verso il 2-2, conquistando il corner da cui nasce il pareggio: a segno il difensore Castigliani, entrato dalla panchina per Bertini. La partita è ormai accesissima: Furlanetto nega il gol con due parate da campione prima a Rabbi poi a Rocchi, ma quest'ultimo di testa riporta in vantaggio gli ospiti di testa dopo una mischia in angolo: 3-2. La Lazio si riversa nell'area rossoblù per l'assalto finale, e al terzo dei quattro minuti di recupero concessi Nimmermeer fa godere Menichini, appoggiando di testa il rete dopo che Molla aveva parato il tiro di Franco.