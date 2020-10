Primavera Lazio, non bastano Marino e Franco: 2-2 col Sassuolo

SASSUOLO - La Lazio si fa raggiungere all'ultimo respiro dal Sassuolo nella quarta giornata del campionato Primavera. I biancocelesti passano in vantaggio per due volte, dapprima con Marino, poi con Franco, ma vengono raggiunti dai neroverdi (restati in 10 sull'1-1) in entrambe le occasioni: la prima con Bellucci, la seconda con Marginean, su calcio di rigore al 6' di recupero. Con questo punto la Lazio si porta a quota 6 in classifica, agganciando la Fiorentina, mentre il Sassuolo sale a 10.

La partita

Il Sassuolo parte bene e già al 1' si rende pericoloso con Oddei, che spedisce alto sopra la traversa. E' scatenato Oddei in questo avvio: l'attaccante neroverde torna a provarci al 2', calciando fuori a tu per tu con Furlanetto, e al 3', con un sinistro che termina alto. Ma è la Lazio a passare in vantaggio al 21': il portiere del Sassuolo Zacchi perde palla, Marino ne approfitta e insacca, 0-1. Reazione neroverde con Aucelli (26') e Reda (27'), Furlanetto così in entrambe le occasioni, così come al 35' sul diagonale di Mattioli. Ultimo tentativo della frazione ad opera di Artioli, in rovesciata sugli sviluppi di un angolo: Franco salva sulla linea. Nella ripresa, il primo a provarci è Oddei che guadagna un corner, sugli sviluppi del quale (battuto da Oddei) Bellucci di testa pareggia. Dopo un altro tentativo di Oddei (13'), il Sassuolo resta in 10 al 21', quando Reda rimedia il secondo giallo. La Lazio cerca di approfittarne e dapprima colpisce una traversa con Nimmermeer, poi torna in vantaggio con Franco che di testa su corner raddoppia al 26'. Moro (39') e Castigliani (al 3' di recupero) cercano il tris, ma al 6' di recupero Oddei rimedia un calcio di rigore che viene trasformato da Marginean: 2-2.