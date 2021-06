Primavera, Lazio travolta all'esordio di Calori: il Genoa vince 5-0

GENOVA - Ko pesante per la Lazio Primavera all'esordio in panchina del tecnico Calori (appena subentrato a Menichini): i biancocelesti escondo sconfitti 5-0 dal campo del Genoa. Ai fini della classifica, si tratta di un ko che, se pur ampio, non cambia assolutamente nulla per la Lazio, che è già matematicamente al play out: l'unica incognita del finale di campionato per i biancocelesti è il nome dell'avversaria da affrontare per evitare la retrocessione. Il Genoa sale a 39 punti.