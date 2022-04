Primavera, il Sassuolo cade in casa dell'Inter 2-1. Beffa in pieno recupero

MILANO - Vittoria fondamentale per la Primavera dell' Inter che in pieno recupero ha la meglio sul Sassuolo per 2-1, nel posticipo della ventiseiesima giornata di campionato. Importantissimo successo nerazzurro, visto che i tre punti catapultano la squadra di Chivu al secondo posto a quota 46. Ci ha pensato una rete di Iliev in pieno recupero a piegare la resistenza di un buon Sassuolo , ma che resta fermo a quota 37 (-5 dalla zona play-off).

La partita

L'Inter prova a pungere subito con Jurgens, ma la sua conclusione è deviata in angolo da Miranda. Al 22' i nerazzurri passano: Grygar avanza sulla trequarti e scarica per Peschetola che converge e fa partire una gran conclusione a giro che non dà scampo al sassolese Vitale. Risposta immediata del Sassuolo al 25' con Toure che penetra in area e col mancino impegna Rovida. Al 38' però gli ospiti raggiungono il pari: Flamingo piomba su un pallone vagante in area e col destro fa secco Rovida. Nella batute conclusive di gara, i nerazzurri hanno l'occasione per raddoppiare ma Jurgens spreca tutto e non inquadra la porta. La prima frazione termina sull'1-1. Ripresa: il Sassuolo palleggia meglio dell'Inter e prova a sfondare con Paz, i nerazzurri provano invece ad impensierire con Zuberek ma la difesa neroverde è attenta. Al 17' il Sassuolo rimane in dieci, Macchioni viene infatti cacciato dall'arbitro per un fallo su Peschetola in area. Proprio quest'ultimo al 19' sfiora il raddoppio su calcio di punizione: palla di poco alta sopra la traversa. L'Inter preme, ci prova anche Nunziatini , ma la sfera va alta. Quando il risultato sembra incanalarsi verso il pari, proprio in pieno recupero la squadra di Chivu trova il gol vittoria: Peschetola calcia una punizione che è respinta dalla retroguardia neroverde, la palla arriva a Iliev che tira in porta e centra il bersaglio per il definitivo 2-1.