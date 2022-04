Roma Primavera, 3-0 alla Juve: Cherubini e doppietta Louakima

La partita

Al 2' il primo affondo è della Roma, con una conclusione di Cherubini chiusa da Savona. Replica della Juve con il cross di Turicchia, controllato dalla difesa. Al 21', su corner di Volpato, Keramitsis di testa non trova la porta. Al 25' Muharemovic, approfittando di un errore di Tahirovic, impegna con un sinistro a giro Mastrantonio che mette in angolo con un ottimo intervento. Qualche protesta per un contrasto in area bianconera al 34' tra Muharemovic e Volpato, ma per l'arbitro è tutto regolare. Nella ripresa, al 6', la Roma passa in vantaggio: Tahirovic serve Louakima che le mette all'angolino, 1-0. All'11' il radoppio, ancora con Louakima che sotto misura non deve fare altro che spingere dentro il cross di Cherubini, 2-0. La Juve cerca di riaprirla con una punizione di Savona che termina sul fondo, la Roma al 20' cala il tris: Volpato se ne va via sulla corsia sinistra e serve in mezzo il colpo di testa di Cherubini, 3-0.