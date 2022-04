Roma Primavera. poker alla Sampdoria. Empoli e Fiorentina ko

ROMA - La Roma Primavera cala il poker in casa della Sampdoria e si porta a quota 58 punti in classifica, consolidando la posizione in vetta. L' Atalanta sale a 48 battendo l' Empoli che resta a 36, mentre la Fiorentina (45) cade in casa con il Lecce che sale a 33 e aggancia il Napoli in classifica. Parità, 1-1, tra Verona e Genoa .

Sampdoria-Roma 0-4

La Roma passa in vantaggio sul finale di prima frazione (39') quando Voelkerling arriva puntuale sul cross rasoterra di Cherubini e lo devia in rete. Ad inizio ripresa, al 4', ancora Voelkerling per il raddoppio giallorosso. La Roma tornerà a provarci al 44' con la conclusione di Ndiaye salvata da Saio, ma i giallorossi caleranno il poker con un uno-due firmato da Volpato e Missori in pieno recupero.

Atalanta-Empoli 3-2

Partenza forte dell'Atalanta che sblocca all'11' con Cisse e raddoppia al 17' con Giovane. L'Empoli fatica a reagire e al 28' l'Atalanta cala il tris con Ceresoli, 3-0, punteggio sul quale si va all'intervallo. Nella ripresa l'Empoli cerca la rimonta: al 18 i toscani accorciano con Baldanzi, servito da RIzza e raddoppiano al 29', con lo stesso Baldanzi, che pprio nel recupero sfiora anche il pareggio in mischia, con una conclusione murata dalla difesa.

Fiorentina-Lecce 1-3

Lecce in vantaggio all'11' quando Salomaa, in contropiede, impegna Andonov che nulla può sulla ribattuta di Daka. Ospiti ancora pericolosi con Salomaa, mentre ad inizio ripresa arriva il pari viola con Corradini su calcio di rigore concesso per fallo di Borbei su Sene. Ma appena 1' dopo il Lecce torna avanti con Burnete che insacca sfruttando un rinvio fiacco di Krastev. La Fiorentina resta in 10 al 37' quando Bianco rimedia un rosso per proteste, ma ci prova con Distefano e Toci, il Lecce trova l'allungo definitivo con Berisha al 42'.

Verona-Genoa 1-1

Dopo le prime schermaglie, al 24' il punteggio si sblocca a favore del Verona con Yeboah che messo davanti al portiere avversario Mitrovic da Pierobon insacca il vantaggio scaligero. Il Genoa replica con Nesci, Ebengue salva sulla linea, al 44' il Verona ci prova con Yeboah, alto da buona posizione. Il pari rossoblù arriva al 43' della ripresa con Calvani che servito da Cecin in area fa 1-1.