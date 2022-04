Primavera, Napoli ko in casa col Cagliari. Pari Lecce-Juve

ROMA - Il Napoli Primavera cade in casa con il Cagliari : i rossoblù consolidano la seconda posizione salendo a quota 54 punti, mentre gli azzurri restano fermi a quota 33, staccati dal Lecce che pareggia in casa con la Juventus salendo a 34. I bianconeri invece si portano a 47.

Napoli-Cagliari 1-2

Al quarto d'ora si sblocca il punteggio: Gagliano viene messo giù in area da Hysaj, è calcio di rigore: se ne incarica Desogus trasformandolo, 0-1. Il Cagliari, al 27' torna a provarci con Cavuoti, palla di molto a lato. Nel finale, un po' di nervosismo tra panchine a seguito di un battibecco in campo tra Desogus e Iaccarino. Nella ripresa, al 10', il Napoli ha una ghiotta occasione per il pareggio quando Ambrosini interviene su un retropassaggio avventato di Iovu ma spedisce a lato di un soffio. Al 26' il Cagliari va vicinissimo al raddopoio con un diagonale di Luvumbo out di poco. Sarà proprio Luvumbo a firmare, al 34', il raddopio rossoblù al termine di una bella azione personale. Nel finale la gara si riapre: Ambrosino si guadagna un rigore (fallo di Secci) e lo trasforma. In pieno recupero il portiere del Cagliari D'Aniello salva il possibile pari con un ottimo intervento sulla conclusione di Pesce.

Lecce-Juventus 1-1

A rompere gli indugi è il Lecce, che va al tentativo al 10' con Mommo, Scaglia para senza difficoltà. Il Lecce cerca di prendere in mano le redini dell'incontro, Daka conclude fuori al 26', ma è la Juventus a passare in vantaggio al 36' con Citi che sugli sviluppio di un calcio d'angolo, appostato sul secondo palo, spedisce la palla in rete di testa, 0-1. Il Lecce cerca, e sfiora, immediatamente il pari: Daka impegna Scaglia che si supera mandando in angolo. Nella ripresa Lecce pericoloso al 10' con Mommo, Scaglia c'è. Ancora Mommo al 13', fuori di poco. Al 21' buona la conclusione di Gonzalez dal limite, palla di poco fuori. Il pari del Lecce arriva al 29' quando Gonzalez, di testa, impegna Scaglia che neutralizza con un grande intervento ma nulla può sulla ribatutta di Carrozzo, 1-1. Al 31' ancora un ottimo Scaglia dice no a Piazza.