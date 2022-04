Primavera, tris Fiorentina alla Spal. Sampdoria-Sassuolo 3-3

Fiorentina-Spal 3-2

Al 13' passano in vantaggio i padroni di casa, splendida azione di Distefano che ingabbiato da 3 avversari riesce a servire Favasuli, il terzino viola mette in mezzo per Toci che deposita la sfera in rete. In un lampo arriva anche il secondo gol della Fiorentina. Lancio di Andonov, Kayode al volo lancia in velocità Capasso che arma il sinistro e la conclusione, sporcata da un giocatore avversario, sorprende Magri. Sul finire di tempo rientra in partita la Spal con Orfei che serve la sovrapposizione di Forapani, il numero 11 ospite tenta la conclusione, Andonov non trattiene la sfera e Wilke a porta sguarnita accorcia le distanze, 2-1. Dopo una serie di occasioni sciupate la Fiorentina cala il tris al 70': azione da urlo della squadra di Aquilani, Distefano pesca Toci, palla in mezzo per Favasuli che con una conclusione rasoterra imbuca Magri, che aveva tenuto in vita la Spal. Estensi che tornano in partita grazie a un tiro inaspettato di Wilke che sorprende Andonov, conclusione chirurgica che si insacca alle spalle del portiere bulgaro. Termina dunque la gara, Fiorentina batte Spal 3-2.

Sampdoria-Sassuolo 3-3

La Sampdoria chiude avanti la prima frazione con due reti in pochi minuti. Al 17' Zalli sbaglia in fase di impostazione regalando palla a Yepes, il quale serve Di Stefano che fulmina Zacchi con un diagonale imparabile. Al 23' Di Stefano serve Bontempi al limite dell'area di rigore, la cui conclusione finisce sotto l'incrocio dei pali, 2-0 per i blucerchiati. Nella ripresa il Sassuolo accorcia: Oddei entra in area di rigore, serpentina e tiro che viene deviato da Somma irregolarmente. Flamingo non sbaglia dagli 11 metri, 2-1. La Sampdoria cala il tris all'80' su cross di Malagrida, malinteso tra Paz e Flamingo, ne approfitta Montevago che spinge il pallone in porta per il 3-1. Poco dopo rientra ancora in partita il Sassuolo, Oddei calcia la punizione in mezzo, incornata vincente di Zalli per il 3-2. Nel finale i neroverdi trovano anche il pari con Flamingo che ha la meglio in mischia da corner. Finisce dunque in parità, Sampdoria-Sassuolo 3-3.