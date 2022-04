Primavera, Cagliari bloccato sul 2-2 a Verona

VERONA - I tre punti avrebbero consegnato alla Primavera del Cagliari il secondo posto, ma a Verona i rossoblù non riescono a sfondare nel posticipo della trentesima giornata. Finisce così (2-2) con qualche rimpianto, la sfida in terra veneta dei ragazzi di Agostini contro i pari età scaligeri. Un risultato che comunque consente di far navigare il Cagliari in zona play-off (terzo posto a quota 55 punti) e di tenere a distanza (-3) lo spettro dei play-out al Verona .

La partita

Prima frazione con pochi sussulti, fino alla mezz'ora quando il Verona sblocca il punteggio con Yeboah, con quest'ultimo che si inserisce tra Palomba e Zallu e batte D'Aniello. Reazione immediata dei sardi che un minuto dopo trovano un calcio di rigore dopo un contatto Desogus-Ghilardi. Dal dischetto Desogus non sbaglia e rimette tutto in equilibrio: 1-1. Le emozioni non sono finite perchè al 39' un errore scaligero consente una ripartenza rossoblù, con Luvumbo che si lancia in avanti, scavalca il portiere avversario e poi con il destro conclude colpendo il palo. A quattro dal termine, l'Hellas colpisce una traversa con un cross di Terracciano che però non è raccolto da nessuno in area, con i sardi che spazzno il pericolo. Si va al riposo sull'1-1. Ripresa: il Cagliari riparte forte e al 4' trova il sorpasso con un mancino di Cavuoti a mezza altezza. E' un botta e risposta, perchè al 23' il Verona fa 2-2 con Grassi. Il Cagliari ci prova fino all'ultimo, ma non sfonda. Termina in parità: 2-2.