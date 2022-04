Juve U19 pronta per la semifinale di Youth League col Benfica

Domani pomeriggio alle 14.00 la Juventus U19 allenata da Andrea Bonatti scenderà in campo al centro sportivo di Colovray per affrontare il Benfica nella semifinale di UEFA Youth League 2022.

Juventus U19-Benfica U19: bianconeri fin qui imbattuti nella competizione

Guardando il percorso netto dei giovani bianconeri fino a questo momento, notiamo come i ragazzi di Bonatti siano ancora imbattuti in Youth League. Dopo un girone letteralmente dominato con cinque successi e un pareggio, 18 gol fatti e appena sette subiti, la Juve ha vinto ai rigori contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar agli ottavi e poi anche a Vinovo contro il Liverpool nel turno precedente, i quarti di finale.

Percorso simile per il Benfica, che nel girone ha invece vinto cinque partite perdendone però una, all'esordio per 4-0 contro la Dinamo Kiev. Dopo di che è arrivato il successo per 3-2 agli ottavi contro il Midtjylland e per 4-0 ai quarti contro lo Sporting Lisbona nel derby portoghese.

In campionato, la Juventus U19 è al momento sesta con 47 punti in 29 giornate, 54 gol fatti e 41 subiti e due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite.

Il Benfica U19 invece è primo con 17 punti dopo otto giornate, al pari del Porto e davanti allo Sporting Lisbona.

Juventus U19-Benfica U19: convocati Juve e probabili formazioni

Nella lista dei convocati di Bonatti figurano anche due giocatori che ormai sono parte stabile della prima squadra bianconera, ovvero Miretti e Soulé. Di seguito vi proponiamo tutti i convocati di mister Bonatti:

Portieri Senko, Scaglia, Daffare,

Difensori Savona, Turicchia, Nzouango Bikien, Muharemovic, Mulazzi, Rouhi, Fiumanò, De Winter

Centrocampisti Hasa, Bonetti, Chibozo, Sekularac, Miretti,

Attaccanti Cerri, Iling-Junior, Turco, Mbangula, Strijdonck, Soulé.

Parlando poi delle probabili formazioni, sia Miretti che Soulé dovrebbero essere titolari nel 4-4-2 della Vecchia Signora, mentre attenzione al tridente composto da Costa Santos-Semedo-Moreira dei lusitani, una squadra che ha già dimostrato di saper segnare valanghe di gol

JUVENTUS (4-4-2): Senkò; Savona, Muharemovic, Nzouango-Bikien, Turicchia; Mulazzi, Miretti, Bonetti, Iling; Soulé, Chibozo.

BENFICA (4-3-3): Soares; Esteves Baptista, Araujo, Pereira, Rodrigues; Neto, Jevsenak, Ndour; Costa Santos, Semedo, Moreira.