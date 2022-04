Diretta Juve-Benfica (Youth League) ore 14: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

NYON (Francia) - I giovani bianconeri di Bonatti sperano di scrivere una nuova pagina di storia. Mai in passato la Primavera della Juve era arrivata fino a questo punto della Youth League e adesso che si trova a giocare le Final Four al Colovray Sports Centre di Nyon, il quartier generale dell'Uefa, vuole provare a chiudere con un trionfo. Il primo scoglio è rappresentato dal Benfica, nell'altra semifinale (che si disputerà oggi alle 18), l'Atletico Madrid se la vedrà con il Salisburgo.

Quando e dove vederla

La semifinale tra Juve e Benfica è in programma alle 14 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Football (203), in streaming su SkyGo e Now.

Juve-Benfica, probabili formazioni

JUVE (4-4-2): Senkò; Savona, Muharemovic, Nzouango-Bikien, Turicchia; Mulazzi, Miretti, Bonetti, Iling; Soulé, Chibozo. All. Bonatti.

BENFICA (4-3-3): Soares; Esteves Baptista, Araujo, Pereira, Rodrigues; Neto, Jevsenak, Ndour; Costa Santos, Semedo, Moreira. All. Castro.

ARBITRO: Allard Lindhout (Ola). Assistenti: Charles Schaap, Roy De Nas (Ola). Quarto uomo: Lionel Tschudi (Svi).