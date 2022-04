Youth League, Juve eliminata: il Benfica vince ai rigori FOTO

Juve-Benfica: bianconeri eliminati ai calci di rigori

Percorso incredibile per la Juve di Bonatti in Youth League, arrivata in semifinale con i giovani bianconeri che non erano mai arrivati fino a questo punto della competizione. La Juve però non vuole fermarsi e contro il Benfica a Nyon può conquistare la finale. Bonatti punta sulla coppia formata da Chibozo e Soulé. Inizio da incubo per i bianconeri: dopo soli tre minuti il Benfica va in vantaggio con Neto che spiazza Senko, poi al 10' un gran destro Semedo batte ancora Senko e firma il raddoppio. La Juve prova a reagire al 28' con Chibozo che colpisce la traversa spaventando il Benfica. Poco dopo ancora Chibozo si rende pericoloso costringendo Soares ad una parata al limite con il piede. La svolta della partita arriva al 36': Mulazzi scatta verso la porta, Soares esce e lo ferma fallosamente venendo espulso. Il portiere lusitano è furioso per la decisione dell'arbitro ed è costretto ad uscire dal campo, lasciando i suoi 10 con l'allenatore del Benfica costretto a togliere Semedo, autore del secondo gol, per il secondo portiere Gomes. Il primo tempo finisce così con i lusitani in vantaggio ma che dovranno giocare la ripresa in dieci. La Juve di Bonatti approfitta di questa situazione e torna in campo molto aggressiva: al 51' arriva il gol che accorcia le distanze grazie ad un gran tiro di Chibozo che finisce sotto la traversa. Poi al 72' c'è il gol del 2-2 dopo un cross in area spazzato dalla difesa del Benfica con la palla che finisce a Turicchia che dalla distanza trova un gran gol. I giovani bianconeri hanno completamente ribaltato la partita e ora si mettono a caccia della rete del vantaggio. Nonostante il forte pressing però il gol non arriva e i novanta minuti regolamentari finiscono sul 2-2: si va dunque ai calci di rigore. Parte il Benfica con il capitano Araujo che batte Senko, risponde la Juve con Iling che batte Gomes. Segnano poi anche Silva e il capitano bianconero, Miretti. Il primo errore è di Madeira che calcia contro il palo. La Juve però non ne approfitta con Gomes che blocca il tiro rasoterra di Turco. Si riporta avanti il Benfica con Neto ma i bianconeri rispondono con Hasa. Si arriva così al quinto rigore per i lusitani, con Sequeira che non sbaglia. Al quinto rigore per i bianconeri c'è invece l'errore decisivo di Soulé che calcia rasoterra e con Gomes che ci arriva: la Juve di Bonatti è fuori dalla Youth League, il Benfica va in finale.