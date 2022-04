Bologna Primavera show: poker in casa del Milan

MILANO - In rimonta il Bologna Primavera cala il poker in casa del Milan: avanti i rossoneri con Robotti, i felsinei approfittano nella ripresa della superiorità numerica (rosso al portiere Pseftis) e vanno a segno con Wallus, Raimondo, Rocchi e Urbanski. A fine primo tempo il rossonero Capone costretto a uscire in barella per infortunio. Il Bologna, con questo risultato, sale a 42 e stacca proprio i rossoneri fermi a quota 39: per il Milan spettro play out.