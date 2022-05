Primavera, Juve in semifinale contro la Roma: Atalanta ko

La partita

La prima vera fiammata dell'incontro arriva al 19' con un'azione pericolosa della Juventus: grande apertura di Mulazzi per Chibozo in area che però si allunga troppo la palla e poi cade a terra reclamando un fallo, tutto regolare per il direttore di gara. Pericolosissima la replica dell'Atalanta: Cisse brucia Nzouango e calcia a rete, colpendo il palo interno. Al 40' ancora Cisse: fatti fuori un paio di avversari calcia però alto. Juve avanti nel recupero: Berto perde malissimo palla, ne approfitta Chibozo che poi, invece di concludere personalmente, vede e serve un liberissimo Mbangula che non deve fare altro che spingere in rete.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa l'Atalanta spinge e , al 13' si rende pericolosa con Renault che lascia partire un bel destro a girare sul palo più lontano chiamando il portiere Senko a un ottimo intervento. Il pareggio arriva al 17' quando Cisse, ricevuta palla all'altezza del dischetto, si gira alla grande e con il mancino batte Senko, 1-1. La Juventus ci prova al 35' con Iling che, ispirato da Scavone, trovando la guardia attenta del portiere avversario Sassi. Allo scadere occasionissima per la Juve quando Muharemovic, servito da Iling, conclude fuori di un soffio. La Juve continua la pressione e, dopo averci provato con Omic (para Sassi), passa in vantaggio al 92', con Cerri che riceve un pallone in profondità, lo controlla di petto e poi con un sinistro in diagonale batte Sassi e porta in vantaggio la Juve. Atalanta subito a caccia del pari con Muhameti, Senko c'è.