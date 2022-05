Primavera, la Roma di De Rossi è la prima finalista: piegata la Juve 2-0

SASSUOLO - La Roma di Alberto De Rossi è la prima finalista del campionato Primavera 1 . I giallorossi, sotto gli occhi del direttore sportivo Tiago Pinto , si sono imposti allo stadio Ricci di Sassuolo sulla Juventus per 2-0, grazie alle reti su punizione di Tripi a fine primo tempo e Vicario al 31' della ripresa. E adesso, la finale scudetto (in programma martedì al Mapei Stadium Città del Tricolore) contro la vincente di Inter - Cagliari , in campo domani.

La partita

Parte bene la Juve, che sugli sviluppi di un calcio di punizione (8') si rende pericolosa con Nzouango, che serve Bonetti in profondità, quest'ultimo suggerisce per Omic che scarica un gran destro, ma il giallorosso Missori si oppone con il corpo. Risponde al 14' la Roma con un cross di Satriano al centro ma Senko è attento e fa sua la sfera. La Juve è in palla e crea occasioni in serie: al 15' Hasa riceve da Chibozo, punta l'area di rigore e va al tiro, ma la sfera sbatte sul corpo del suo compagno di squadra Omic. Al 17' ancora bianconeri pericolosi con Savona che se ne va sulla destra, arriva al limite dell'area e va al tiro in diagonale, che sfila di poco. Passa un minuto e Omic con una bella giocata manda in porta Mulazzi, ma Mastrantonio esce alla disperata e allontana il pericolo. Al 31' ancora Juve, Bonetti si libera al limite dell'area e va al tiro col sinistro: palla alta. Al 33' dal fuori destro potente di Hasa: Mastrantonio para. Al 37' Cherubini, servito da Faticanti nei pressi dell'area piccola avversaria, controlla, si accentra e calcia a rete col destro, ma un gran Senko si distende gli dice di no. Nel finale però la Roma passa con una gran punizione di capitan Tripi che non da scampo a Senko. La prima frazione termina 1-0.

Secondo tempo

Al 5' la Juve mette i brividi: sugli sviluppi di calcio d'angolo infatti, Nzouango, scarica una bordata verso la porta ma la palla sbatte sulla traversa e danza sulla linea di porta. Al 9' Volpato verticalizza per Satriano che va alla conclusione da posizione defilata, ma spara altissimo. Al 24' ripartenza veloce di Volpato che entra in area e cerca il mancino sul secondo palo, ma lo juventino Senko si distende e devia la palla in calcio d'angolo. Il gol giallorosso è nell'aria e arriva al 31'. Sugli sviluppi di un corner, Padula viene liberato davanti a Senko, il portiere bianconero respinge la conclusione dell'attaccante giallorosso ma sulla ribattuta Vicario di testa mette dentro: 2-0. La Juve prova a riaprila, lo fa con Strijdonk ma non ci riesce.