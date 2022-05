Diretta Finale Scudetto Primavera Roma-Inter ore 20.30: dove vederla in tv

REGGIO EMILIA- Roma e Inter: chi vince è campione d'Italia Primavera. Il Mapei Stadium sarà il campo di battaglia di una finale playoff che lascia presagire grande spettacolo. La Roma arriva a questo appuntamento dopo aver battuto in semifinale la Juventus grazie ai gol di Tripi e Vicario, e vuole dimostrare che il primo posto ottenuto nella regular season non è affatto frutto del caso. Per Alberto De Rossi è un'occasione d'oro per congedarsi dalla Roma a fine stagione con un titolo in più. Dall'altra parte l'Inter di Christian Chivu, ex Roma tra le altre, che non vuole essere da meno. Il 3-3 in rimonta maturato contro il Cagliari ha dato dimostrazione di una squadra viva più che mai, con grande spirito di reazione. I nerazzurri, secondi in campionato, daranno sicuramente il massimo per portare a casa il titolo.