Youth League, 1-1 tra Salisburgo e Milan: apre Coubis, chiude Konatè

Milan avanti con Coubis su rigore, poi Konatè firma il pari

Inizia forte il Salisburgo con Berki che calcia sul primo palo ma Nava spedisce in angolo. Passa un minuto e sono ancora gli austriaci a rendersi pericolosi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpo di testa di Konatè, miracolo sulla linea di Bartesaghi e poi Lechner spreca tutto calciando alto a porta vuota. Ci prova ancora Konatè da fuori, interviene Nava e poi Gevorgyan non inquadra la porta. Al 10' è il Milan però a passare in vantaggio. Chaka Traorè dà il via ad una ripartenza e serve Cuenca in porta, con il portiere Krumrey che lo stende in uscita bassa. L'arbitro assegna il rigore ai rossoneri. Dal dischetto si presenta Coubis che non sbaglia e spiazza Krumrey. Al 12' ancora Chaka pericoloso ma spedisce fuori la palla a tu per tu con il portiere. Al 34' il Salisburgo va vicino al pareggio con il colpo di testa di Konatè: la palla sfiora il palo. Il Milan a due passi dal raddoppio al 37' con la traversa colpita da Gala. Al 42' gli austriaci mettono i brividi ai rossoneri con la palla persa da Nsiala, ripartenza di Konatè che serve Berki ma l'esterno ungherese incredibilmente non trova la porta in area piccola. Al 44' il Milan viene salvato dal palo colpito da Pejazic su calcio di punizione. Prima dell'intervallo rossoneri vicini al bis con l'incrocio dei pali sfiorato da Pluvio. Nella ripresa Chaka Traorè al 50', dopo aver saltato un avversario, scivola al momento del tiro davanti a Krumrey. Il pareggio del Salisburgo arriva al 66': Berki dal fondo fa partire un cross rasoterra che trova la zampata vincente di Konatè: 1-1 tra Salisburgo e Milan. Al 70' provano a reagire i ragazzi di Abate con Chaka Traorè: l'ivoriano rientra sul destro e tenta il tiro a giro ma la palla finisce alta. Nel finale brividi per il Milan: al 90' Bijelic mette in mezzo un cross rasoterra che non trova la deviazione vincente passando davanti a diversi giocatori.