Youth League, Inter-Bayern 2-2. Carboni-Curatolo firmano la rimonta

MILANO - Parti in rimonta per l' Inter nell'esordio nel girone C di Youth League contro il Bayern Monaco . Nel primo tempo spadroneggiano i tedeschi, che vanno, con Ibrahimovic e Kabadayi , sul doppio vantaggio. nella ripresa la situazione si capovolge e sono i nerazzurri ad andare a segno due volte con Carboni e Curatolo , per il 2-2 finale.

La partita: un tempo per parte

Il Bayern parte forte e al 4' si conquista un calcio di rigore dopo una trattenuta di Stante su Copado. Dal dischetto va Ibrahimovic che colpisce la traversa. Al 18' l'Inter perde un brutto pallone a centrocampo, il Bayern riparte in contropiede, Kabadayi penetra in area nerazzurra e va al tiro col destro non trovando lo specchio difeso da Calligaris. Passa un minuto e i bavaresi la sbloccano: cross dalla destra di Wanner, destro al volo di Ibrahimovic e palla in rete. L'Inter non si perde d'animo e al 27' reagisce con Carboni, il cui tiro termina di poco sopra la traversa. E' solo un fuoco di paglia però, perchè al 35' i bavaresi raddoppiano con Kabadayi che infila Calligaris col mancino. Nel finale i nerazzurri vanno alla conclusione ancora con Carboni, ma la palla finisce alta. Ripresa: al 7' è l'Inter a farsi pericolosa con Iliev che va al tiro col destro dopo uno scambio con Esposito, ma la sfera è murata dalla retroguardia bavarese. Al 20' l'Inter accorcia: buona iniziativa sulla destra di Martini, Carboni piomba sul pallone vagante e in spaccata supera il portiere avversario: 1-2. Al 37' l'Inter completa la rimonta: pallone lungo di Stabile, Curatolo la fa sua, si libera dei difensori avversari per poi spostarsi la palla sul destro per battere il portiere avversario Schenk, 2-2. Al 41' l'Inter va anche vicina al colpaccio, con una conclusione di prima intenzione di Curatolo sulla quale però Schenk non si lascia sorprendere.