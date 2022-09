Primavera, Traore e Longhi piegano il Cagliari. Vince il Milan 2-0

MILANO - Vittoria per 2-0 del Milan Primavera sul Cagliari . I rossoneri portano a casa i tre punti grazie a una rete per tempo: Traore sblocca nella prima frazione, raddoppia e chiude Longhi .

Traore nel primo tempo, Longhi nella ripresa

Il Milan si fa sotto al 10' quando Omorgbe salta anche il poritere Lolic ma conclude da posizione defilatissima, trovando il salvataggio di Belloni. Al 13' si fa pericoloso anche il Cagliari, con Palomba che prolunga di testa per Vitale che manda out davanti alla porta. Al 20' ancora Cagliari: Vinciguerra prova una conclusione che impatta sul palo per poi essere liberata dalla difesa avversaria. Al 32' Milan in vantaggio: Traore si guadagna un calcio di punizione e se ne incarica optando per la battuta a rete, scelta vincente, il pallone si infila alle spalle di Lolic, 1-0. Al 43' Omoregbe trova la risposta di un accorto Lolic. Nella seconda frazione di gioco il Cagliari sfiora il pareggio con Del Pupo: traversa su calcio di punizione all'11'. Poco dopo, al 18', si pareggiano i conti delle traverse, visto che il tiro di Omoregbe impatta sul legno, dopo la decisiva deviazione di Lolic. Al 39' il raddoppio rossonero con Longhi che approfitta di un erroraccio della difesa avversaria, fa sua la sfera e insacca il 2-0.