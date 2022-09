Primavera, prima gioia Atalanta firmata Vavassori-De Nipoti. Battuta la Samp 2-1

BERGAMO - Prima vittoria per la Primavera dell' Atalanta , che nel pomeriggio batte la Sampdoria per (2-1). Vavassori e De Nipoti firmano il successo degli orobici, dopo un avvio di campionato difficile caratterizzato da quattro sconfitte. Cade invece per la prima volta in stagione la Samp , dopo quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi).

La partita: Atalanta sul doppio vantaggio, Montevago la riapre, ma non basta

Pronti-via e l'Atalanta trova la rete del vantaggio, firmata Vavassori, con quest'ultimo che al secondo tentativo beffa Tantalocchi. Al 9′ primo squillo della Samp, Malagrida mette al centro un pallone interessante per la testa di Montevago, che però non inquadra lo specchio della porta. Al 16' ci prova ancora la Samp, con Savio ma Bertini c'è, rispondendo presente. Al 21′ De Nipoti vicino al raddoppio, dopo una serpentina in area di rigore e un diagonale verso il palo più lontano, provvidenziale la chiusura di Miettinen. La Samp non ci sta e risponde colpo su colpo, come al 34' quando Cecchini, con una violenta conclusione, sfiora il pareggio. Le emozioni non finiscono perchè al 37' gli orobici conquistano un calcio di rigore con De Nipoti, dopo un fallo di Savio. Dal dischetto lo stesso De Nipoti spiazza Tantalocchi e fa 2-0. La prima frazione termina così con i padroni di casa avanti di due reti. Ripresa: al 3' la Samp mette fuori la testa con Polli calcia su Bertini e poi spara altissimo, clamorosa opportunità per la squadra di Tufano. Al 27' ancora blucerchiati vicini alla rete, ma la palla di Montevago esce di pochissimo. Proprio quest'ultimo al 31' la riapre, ribattendo un tiro di Leonardi finito sul palo. Nel recupero l'Atalanta va vicina al tris con Omar ma Tantalocchi salva tutto in tuffo. Termina 2-1.