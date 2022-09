Youth League, Viktoria Plzen-Inter 0-3 con Pelamatti e Carboni

PLZEN - Vittoria esterna per l'Inter Primavera nella seconda giornata della fase a gironi della Youth League. I nerazzurri di Chivu vincono in casa del Viktoria Plzen per tre reti a zero, tutte concentrate in pochi minuti a cavallo della mezzora della prima frazione di gioco: due le firma Pelamatti, una Valentin Carboni. Primo successo per i nerazzurri che, dopo il pari all'esordio con il Bayern, salgono a 4 punti.