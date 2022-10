Primavera, Capasso bum bum e Sene fanno volare la Fiorentina: 3-0 al Verona

La partita

La Fiorentina va subito alla ricerca del vantaggio con una buona iniziativa di Berti che al 5' servito da Favasuli, impegna il portiere avversario Boseggia. Ancora viola al 13' con un buon colpo di testa di Toci (servito da Distefano) sul quale Boseggia si fa trovare pronto ancora una volta. Il parziale cambia al 32': Capasso, ricevuta palla da Vitolo sulla corsia destra, prova a concludere a rete quasi dalla linea di fondo, non è perfetto stavolta l'intervento del portiere gialloblù e la palla carambola in rete, Fiorentina avanti. Nel finale di prima frazione il Verona tenta la reazione con una conclusione di Florio che il portiere Martinelli respinge. Anche ad inizio ripresa gli scaligeri spingono, provandoci dapprima con Florio, poi con Cazzadori e infine con una conclusione di Bernardi. La Fiorentina all'8' torna a farsi viva con una conclusione di Favasuli respinta da Boseggia. Al 12' ghiotta occasione per il Verona, partito in contropiede: Riahi si presenta a tu per tu con Martinelli che respinge e si ripete, superandosi, un istante dopo sul tentativo di tap in di Bragantini. Non è da meno dall'altra parte Boseggia, che devia in angolo una conclusione di Capasso. Il Verona si fa vedere con Cazzadori, colpo di testa out, poi la Fiorentina raddoppia al 32' quando Distefano parte in contropiede e serve sulla destra Capasso che dopo un dribbling a rientrare con un mancino a giro batte Boseggia, 2-0. Tris allo scadere: Sene si guadagna un rigore (steso da Boseggia) e lo trasforma.