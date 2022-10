Primavera Roma, a Guidi non bastano Pisilli e Cherbuini: a Empoli è 2-2

Primo tempo: Boli porta in vantaggio l'Empoli, ma Pisilli e Cherubini ribaltano tutto

Al 7' l'Empoli passa: errore del romanista Missori che regala il pallone a Boli, che a tu per tu col portiere avversario non sbaglia e mette dentro il vantaggio. Al 12' Tahirovic prova il tiro da fuori area: pallone che va a finire di poco largo. Al 15′ ancora Roma: cross di Cassano da destra, Guarino svirgola e mette la palla in angolo. Al 32′ arriva il pareggio giallorosso: giocata di Cassano in area che in mezzo a due avversari imbuca per Pisilli, conclusione precisa di piatto sul primo palo e nulla da fare per Fantoni. Al 44 la squadra di Guidi sorpassa (2-1): traversone di Cassano, velo di Satriano sul primo palo che inganna Fantoni in uscita e per Cherubini è un gioco da ragazzi spingerla in fondo al sacco da due passi.

Ripresa: l'Empoli pareggia con Ignacchiti e sfiora il colpaccio

La Roma parte meglio, colleziona un'occasione con Missori con un tiro che impatta su un giocatore azzurro e così al 16' l'Empoli pareggia. Cross dalla destra di Barsi, uscita incerta di Baldi che smanaccia e palla a limite per Ignacchiti bravo con il destro a colpire di precisione nella porta sguarnita. Al 18' Roma vicina al gol con allungo di Tahirovic, che sfiora il palo. Al 29' anche l'Empoli va ad un passo dal vantaggio con Ignacchiti che di testa su corner mancino a rientrare di Angori, sfiora la rete. Al 37' bel traversone di Fini da sinistra, Herculano si libera della marcatura ma da pochi passi manca il pallone di testa. L'Empoli spinge e al 38' è ancora Herculano ad andare vicino al vantaggio colpendo il palo. I toscani ci credono e creano pericoli fino alla fine. Al 43' infatti, Rosa impegna Baldi, con un fendente rasoterra a incrociare: si salva la Roma.