Youth League, Napoli, non basta Rossi: vince l'Ajax 5-1

La partita

Pronti-via e l'Ajax parte forte, passando in vantaggio all'8' quando Banel, elusa la guardia di Pontillo, tocca in mezzo rasoterra per Misehouy che arpiona con il destro e infila la palla all'angolino basso battendo il portiere azzurro Turi, 1-0. Al 13' gli olandesi raddoppiano: Aertssen dalla corsia mancina mette in mezzo un pallone basso sul quale interviene Jensen che non deve fare altro che metterla dentro da distanza ravvicinata, 2-0. Al 33' però il Napoli accorcia le distanze: il portiere olandese Kremers, pressato da Boni, perde palla e si trova costretto a stendere l'avversario in area, calcio di rigore e cartellino rosso per l'estremo difensore. Ad incaricarsi, con successo, della trasformazione è Rossi che batte il neoentrato Reverson. Ma l'Ajax non ci sta e nonostante l'uomo in meno, allungano nuovamente al 39': Nosegbe-Suzko perde palla, ne approfitta Muzambo che si invola verso la porta e batte Turi con un mancino potente. Nel finale di ripresa, l'Ajax dilaga: gli olandesi vanno via in contropiede, Kalokoh serve Muzambo il quale si incunea in area partenopea e batte Turi con un diagonale di sinistro, al 33'. Al 40' 5-1 e sipario: fallo in area di Lettera su Kalokoh, calcio di rigore trasformato da Banel.