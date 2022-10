Youth League, Inter che botta! Il Barcellona vince 6-1

MILANO - Pomeriggio da dimenticare per la Primavera dell' Inter : i ragazzi di Chivu vengono letteralmente spazzati via dal Barcellona , che si impone con un tennistico 6-1, nella gara valevole per la terza giornata di Youth League . Nonostante il pesante ko, i nerazzurri rimangono in corsa per la qualificazione, visti i 4 punti in classifica.

Primo tempo: il Barça cala il tris con Unai Hernandez, Fernandez e Barberà

Nemmeno il tempo di partire e il Barcellona è subito in vantaggio: al 5' Unai Hernandez, da calcio d'angolo, mette in mezzo il pallone trovando l'impatto perfetto di testa di Riad che batte il portiere nerazzurro Calligaris, 0-1. La reazione interista c'è, con Curatolo che di testa manda a lato di un soffio, ma il Barcellona a dettare i ritmi, sfiorando il raddoppio con Hernandez al 10'. Raddoppio blaugrana ancora una volta da calcio d'angolo: al 20' è stavolta Ferdandez a mettere la palla in rete, 0-2. Non finisce qui visto che al 45' Barberà entra in area nerazzurra, supera Stante che lo mette al tappeto, calcio di rigore (trasformato dallo stesso Barberà) e cartellino rosso per l'interista.

Secondo tempo: i catalani ne fanno altri tre. Fontanarosa sigla il gol interista su rigore

Parte bene l'Inter: la conclusione dal limite di Curatolo, viene deviata in calcio d'angolo. Al 12' il Barcellona si rende pericoloso: Alarcon converge sul destro e tira, conclusione deviata, ma Calligaris non si fa sorpendere e respinge. Poco dopo, Garrido sfiora il gol da cineteca: rinvio sbagliato di Fontanarosa, il capitano blaugrana intercetta il pallone e prova un pallonetto dalla distanza, che sfiora la traversa. Al 21', occasionissima per l'Inter: Curatolo intercetta un pallone e calcia col sinistro, Fernandez salva sulla linea. Sulla respinta arriva Kamate che colpisce la traversa. Tre minuti più tardi però, i catalani fanno poker: Garrido riceve l'imbucata di Unai e di prima serve Barberà, che deve solo spingere in rete. L'Inter ha una piccola reazione e ci prova con Zefi, con la palla che termina non lontano dalla porta. Poi gli spagnoli dilagano con Unai e Paz. Gol della bandiera interista su rigore siglato da Fontanarosa. Termina 6-1 per i blaugrana.