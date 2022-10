Primavera, la Juve piega la Samp e resta in vetta. Colpo Empoli in casa Milan

ROMA - Nella settima giornata del campionato Primavera 1 il Milan di Abate cade in casa contro l' Empoli . Gli azzurri di Buscè vincono 1-0 con la rete di Barsi realizzata al 24' della ripresa. I rossoneri rimangono con 9 punti in classifica superati proprio dall' Empoli che si porta a quota 11. Nell'altra partita, la Juve piega 3-1 la Sampdoria e resta in vetta alla classifica.

Milan-Empoli 0-1

Il Milan appare poco brillante nei primi minuti di gioco. Al 10' occasione Empoli con il colpo di testa di Dragoner in occasione di un calcio d'angolo, ma Nava risponde con una grandissima parata. A 27' prima occasione anche per il Milan: Chaka Traorè entra in area superandi due giocatori e calcia sul primo palo, Fantoni respinge. Al 35' pericoloso Lazetic con il suo tiro sul primo palo che però viene deviato in corner. Al 37' risponde l'Empoli con Nava impegnato dal tiro dalla distanza di Renzi: Seck sciupa tutto sulla ribattuta calciando a lato a porta vuota. Al 44' cross di Seck per Rosa, il tiro dell'attaccante dei toscani viene deviato da Simic che per poco non beffa Nava. Nella ripresa al 6' altra clamorosa occasione per l’Empoli con Ekong che serve Ignacchiti che calcia sul primo palo, Nava risponde col piede. Al 10' ci prova Lazetic per il Milan con una girata di testa su cross di Alesi ma Fantoni si distende e para. Al 17' sempre Lazetic a tu per tu con Fantoni centra l'esterno della rete. Scatenato Lazetic che due minuti dopo calcia in diagonale ma manca ancora lo specchio della porta. Al 24' arriva il vantaggio dell'Empoli: Coubis si fa rubare palla da Barsi che supera Nava fuori posizione. Al 32' prova a pareggiare i conti il Milan con il colpo di testa di Longhi ma Fantoni dice no. Nel finale altro errore difensivo rossonero con una scontro tra Simic e Nava su un pallone vagante in area, Bozzolan evita il doppio svantaggio con un ottimo intervento.

Juve-Sampdoria 3-1

Pronti via e la Juventus si porta in vantaggio al 16': bel lavoro di Yildiz che fa tutto bene, supera gli avversari e dal limite dell’area lascia partire un destro potente e preciso imparabile per Tantalocchi. Tra il 20' e il 24' doppia occasione bianconera con Nonge ma le conclusioni del centrocampista belga non trovano lo specchio della porta. Al 35' grande chance per la Sampdoria con il colpo di testa di Ivanovic che si stampa sul palo. Al 39' ci prova il blucerchiato Bianchi con un bel destro dal limite che sfiora il palo alla destra della porta difesa da Scaglia. La prima frazione termina sul risultato di 1-0. Nella ripresa la Juve raddoppia dopo appena 7' con Mbangula e fa tris con Turco al 32'. In pieno recupero, la Samp trova il gol della bandiera con un colpo di testa di Ivanovic.