Primavera, il Napoli cala il tris al Bologna. Lecce-Cagliari 0-1

ROMA - Nella settima giornata del campionato di Primavera 1 il Napoli cala il tris al Bologna con le reti di Obaretin , Iaccarino e Gioielli . I ragazzi di Frustalupi salgono così a quota 6 punti in classifica, mentre i rossoblù rimangono con 10 punti. Nell'altra gara il Lecce viene stoppato in casa da un buon Cagliari : per i sardi decide la rete di Kourfalidis . Tredici punti in classifica per il Lecce dopo 7 giornate, il Cagliari sale a 9 punti.

Napoli-Bologna 3-0

Vantaggio immediato del Napoli che al 6' già esulta quando, su punizione, Iaccarino mette in mezzo dove Obaretin trova la deviazione vincente. Il Bologna ci prova con Paananen, ma gli azzurri vanno vicini al raddoppio quando Rossi si presenta tu per tu con il portiere avversario Bagnolini calciando però alto. Nella ripresa, al 13' il Bologna va vicino al pari con Anatriello, ma Bofelli ne neutralizza il colpo di testa. Sul fronte opposto, al 16', il raddoppio del Napoli: lo segna Iaccarino su un rigore assegnato per un fallo di mano di Motolese in area. Tris immediato: lo firma al 17' Gioielli, su assist di Lamine. Subito dopo il Bologna avrebbe l'occasione per accorciare le distanze con un calcio di rigore (per fallo di Gioielli) ma Bofelli ipnotizza Anatriello e neutralizza il tentativo di trasformazione.

Lecce-Cagliari 0-1

Cagliari corsaro a Lecce. I sardi segnano al 16': Vinciguerra sfonda sull’out sinistro e suggerisce per Kourfalidis che scaglia un bolide in porta. Tante le occasioni da gol collezionate dagli ospiti che più volte vanno vicini al raddoppio. Nella ripresa il Lecce cerca invano il gol del pareggio ma il Cagliari resiste.