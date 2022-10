Youth League, Maccabi-Juve 1-3. Milan, 3-1 al Chelsea

ROMA - Vittoria esterna per la Juventus in Youth League : i ragazzi di Montero battono il Maccabi 3-1 in rimonta con i due gol-partita arrivati in pieno recupero. Con questo successo i bianconeri si portano a quota 7 in classifica. Si decide nel finale anche Milan-Chelsea, a favore dei rossoneri che salgono a 8 punti.

Maccabi-Juve 1-3

Le cose non sembrano mettersi affatto bene per i bianconeri, visto che al 4' il Maccabi passa in vantaggio con Disteleld, su assist di Shibli. I bianconeri rischiano di trovarsi sotto di due al 13' quando a provarci sono in rapida successione Ben Shimol e Shibli. La Juventus inizia a macinare gioco nel finale di prima frazione, facendosi viva dapprima con Anghelè (36'), poi con Mbangula (39'). Il pari arriva in avvio di ripresa: al 4' Anghelè tenta una prima conclusione che Laish mura, ma torna sulla sfera e riesce a battere il portiere avversario Greis, 1-1. La Juve cerca il punto del sorpasso al 9' con Turco, ma Greis è reattivo. Al 16' due opportunità, dapprima con Turco e poco dopo con Hasa. Quest'ultimo torna a provarci al 25': Greis c'è. Continuano a spingere i bianconeri e al 33' sfiorano il gol con Mbangula, gran salvataggio di Greis. Il finale resta vivo: dapprima il Maccabi è pericoloso con Otachi, poi la Juve dapprima sfiora il raddoppio con Hasa, poi lo trova nel recupero con Mancini sugli sviluppi di un calcio d'angolo (47'). Due minuti dopo il sipario: Eissat commette fallo in area su Mbangula, rosso e rigore, trasformato da Hujisen.

Milan-Chelsea 3-1

Primo tempo che scorre via quasi privo di emozioni: solo nel finale di frazione si sussulta un po', dapprima con Thomas per il Chelsea, poi con Zeroni e Gala per i rossoneri. Il parziale, anche nella ripresa, resta bloccato sullo 0-0 di partenza fino al 18', quando il Milan passa: El Hilali tenta una conclusione a rete che non viene trattenuta da Curd, interviene Alesi che ribadisce in rete, 1-0. Finale infuocato. Al 39' Simic in area commette fallo di mano su un lancio praticamente innocuo, rigore che Webster trasforma. Ma il Milan non ci sta e al 42' torna in vantaggio con Longhi che, ricevuto il lancio di Bozzolan insacca il 2-1. Sicurezza allo scadere: Traore lancia in contropiede Alesi che batte Curd, 3-1.