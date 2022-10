Youth League, Inter ancora ko: il Barcellona vince 2-0

BARCELLONA - Terzo ko consecutivo per l' Inter in Youth League : i nerazzurri di Chivu cadono contro il Barcellona che con una rete per tempo si impone 2-0. un ko dai contorni decisamente meno pesanti rispetto al 6-1 con il quale i catalani si erano imposti all'andata. Per i blaugrana è quasi fatta per il passaggio del turno; per i nerazzurri resta aperta la possibilità di accedere ai play off raggiungendo la seconda posizione: la squadra di Chivu occupa attualmente la seconda posizione assieme al Viktoria Plzen.

Barcellona-Inter 2-0

Pronti via e l'Inter all'8' si trova già sotto nel punteggio. Il Barcellona passa in vantaggio con Victor Barbera che capitalizza nel migliore dei modi l'ottimo suggerimento di Alarcon battendo Calligaris. Prendono coraggio i nerazzurri con il passare dei minuti. Al 16' Andersen, pescato magnificamente da Zefi in area, da posizione defilata lascia partire un tiro insidioso, Astralaga mette in corner. Al 30' Zefi crea scompiglio in area di rigore blaugrana ma il tuo tiro viene raccolto facilmente da Astralaga. Insiste ancora l'Inter: al 34' Di Maggio, tutto solo, non riesce ad imprimere forza e precisione al pallone con il suo colpo di testa, para Astralaga. Al 45' l'Inter ad un passo dal pareggio con Zefi: prezioso suggerimento di Di Maggio per l'irlandese che però manda a lato il tiro a tu per tu con Astralaga. Nella ripresa punge l'Inter con Esposito: il numero nove compie un bel movimento sul primo palo ma manca per pochi centrimentri l'appuntamento col pallone. Al 21' sugli sviluppi di un angolo, Barcellona pericoloso con Barberà, Calligaris c'è. Nel finale l'Inter cerca il pareggio dapprima con Grygar (41', alto di testa), poi con Kamate (45'. di un soffio a lato), ma il Barcellona la chiude in pieno recupero: al 48' Dani Rodriguez serve Hernandez che da fuori area lascia partire un destro che si insacca, è il 2-0 definitivo.