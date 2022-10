Primavera, Roma-Verona 1-0: gol di Cassano. Boer para un rigore

Tutto nella ripresa: segna Cassano, Boer salva tutto

Nei primi minuti di gioco la Roma parte prendendo in mano il comando delle operazioni, ma i giallorossi non riescono, inizialmente, a trovare i varchi giusti. I padroni di casa riescono a rendersi pericolosi al 23' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Cassano, Satriano si libera bene in area avversaria concludendo di poco fuori. Al 35' buona iniziativa di Tahirovic che dapprima avanza per vie centrali poi, giunto nei pressi del limite dell'area, lascia partire una conclusione che il portiere del Verona Boseggia riesce a deviare oltre lo specchio. Nella ripresa, al 10', Cassano rompe gli equilibri, seminando avversari e portanto la Roma in vantaggio con un destro a girare. Al 26' la Roma cerca il raddoppio con Cherubini, ma è bravo Boseggia a salvare tutto. Ottimo l'intervento dal portiere del Verona al 33' su una conclusione a botta sicura di Pagano, destinatario di uno splendido assist di Cassano. Il duello Pagano-Boseggia si ripete al 38', con l'estremo difensore scaligero ancora una volta decisivo. Nel finale però il Verona sfiora il colpaccio, ma il portiere giallorosso Boer sale in cattedra, dapprima deviando in angolo una conclusione insidiosa di Cisse, poi, in pieno recupero (49') dicendo di no all'occasione più ghiotta del Verona, respingendo un rigore calciato da Cazzadori assegnato per un tocco di mano di Chesti in area,