Primavera, vittoria di misura per il Napoli: Rossi stende l'Udinese

Cesena-Juventus 1-2

Partita vibrante e subito bella accesa al “Rognoni”, con un paio di cartellini sventolati nei primi minuti dal direttore di gara (uno per parte) e con la Juve che al 9’ sblocca la contesa alla prima vera opportunità di giornata: la botta col destro di Mancini da posizione centrale non lascia scampo a Galassi, ma illude forse troppo presto la Juve circa la possibilità di una comoda vittoria. Perché il Cesena risponde subito per le rime: al 15’ Suliani entra bene dal fronte sinistro e calcia sul palo lontano, mancando la porta di un niente, riprovando la conclusione da fuori due minuti più tardi, anch’essa fuori misura. Clamorosa la doppia chance sprecata dai locali al 22’: Carlini sfonda a destra e lascia partire un rasoterra che attraversa tutto lo specchio della porta, Gessaroli tenta poi di rimettere la palla nello specchio ma Scaglia rimedia in qualche modo. Un minuti dopo Scaglia esplode il mancino da dentro l’area, Scaglia stavolta deve metterci una pezza con un balzo felino, deviando in corner. E al 27’ è Romagnoli a tentare la botta di prima battuta, senza inquadrare la porta. Il gol è nell’aria e puntuale arriva al 29’ quando Carlini appoggia all’indietro per Suliani che lascia partire un destro imparabile per Scaglia. La Juve torna a farsi pericolosa al 31’ con un cross di Mbangula sul quale Maressa colpisce bene di testa, ma appena fuori misura. Nella ripresa la pressione del Cesena si mantiene costante: al 22’ Lepri manca il bersaglio grosso di testa sugli sviluppi di un corner, con la difesa juventina immobile nella circostanza. L’ingresso di Yildiz anima un po' la manovra offensiva bianconera e al 41’ una punizione calciata da Mancini diventa il grimaldello che consente a Montero di mantenere la rotta di crociera in vetta alla classifica. Yildiz in pieno recupero sfiora il tris, ma alla Juve può andar di lusso già così.

Inter-Frosinone 2-2

Per un tempo a Sesto San Giovanni il Frosinone fa davvero il bello e il cattivo tempo: ciociari protagonisti e subito pericolosi in avvio prima con Selvini, poi al 10’ con Cangianiello che a due passi da Botis manca un comodo appoggio di testa. Ma il gol arriva comunque al 15’ grazie alla splendida esecuzione su calcio piazzato di Condello che lascia di stucco l’incolpevole Botis. Al 25’ il Frosinone avrebbe una colossale opportunità per raddoppiare, ma la traversa respinge l’incornata di Kamensek-Pahic, mantenendo i nerazzurri in linea di galleggiamento. Due minuti e Milazzo, con una botta potente ma non troppo angolata, impegna Botis a terra. Per mezzora è un monologo ciociaro, poi nel finale di tempo Iliev comincia a rendersi minaccioso dapprima su calcio piazzato (palla alta), quindi raccogliendo un invito di Carboni e battendo Palmisani, ma a gioco fermo (posizione irregolare dell’attaccante interista). Il secondo giallo rimediato al 44’ da Bonavita sembra far crollare anche le poche velleità nerazzurre rimaste, ma in avvio di ripresa Chivu si ripresenta con Andersen al posto di Pelamatti e la mossa sortisce subito l’effetto sperato: all’8’ Fontanarosa irrompe in area gialloblù servendo Iliev, che a sua volta mette Andersen a due passi da Palmisani per il più comodo degli appoggi. Ma la gioia interista dura 2’: Selvini salta di netto Guercio al limite e con una conclusione rasoterra fa secco Botis. A quel punto i ciociari preferiscono amministrare, rischiando un clamoroso autogol al 32’ quando Maura appoggia per Palmisani (che manca lo stop: palla a lato di un niente) prima di subire il 2-2 al 34’ sulla botta dalla distanza di Iliev, sulla quale il portiere ospite non è esente da colpe. Si riscatta Palmisani al 40’, smanacciando in corner la sventola di Valentin Carboni.

Napoli-Udinese 1-0