Primavera, il Verona vince 2-1 in rimonta in casa dell'Atalanta

BERGAMO - Vittoria in rimonta per il Verona Primavera che, in casa dell'Atalanta, va sotto ma riesce a ribaltare il punteggio: nel finale l'Atalanta sciupa il possibile pareggio con un rigore di De Nipoti parato da Boseggia. Il Verona sale a 13 punti agganciando il Cagliari in decima posizione, scavalcando Atalanta, Napoli (a 11) e Milan (12).