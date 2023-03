Primavera 1, Pisilli salva la Roma in extremis: è 2-2 con l'Inter

MILANO - Finisce con il risultato di 2-2 il big match di Primavera 1 tra l'Inter padrona di casa e la Roma. Il vantaggio dei nerazzurri arriva con Esposito al 23' della prima frazione di gioco. I giovani giallorossi reagiscono e trovano il pareggio con un gol di Pagano al 61' con uno splendido destro che si insacca all'incrocio dei pali. La gioia romanista dura però un solo minuto: al 62' Osuwu riporta in vantaggio l'Inter. Nel recupero arriva però l’ennesimo gol di Pisilli (il 10° in campionato), freddissimo davanti all'estremo difensore nerazzurro Botis. Grazie al pareggio riacciuffato in extremis, la Roma si conferma al terzo posto in classifica a 44 punti. Più attardata l'Inter: i campioni d'Italia in carica sono 10° a quota 33 punti.