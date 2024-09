Lazio-Roma Primavera ore 17.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Falsini

ROMA (4-3-2-1): Marin; Mannini, Seck, Golic, Reale; Coletta, Romano, Di Nunzio; Graziani, Marazzotti; Misitano. Allenatore: Falsini.

Lazio-Roma Primavera, la cronaca

Due punti di distanza in classifica tra Lazio e Roma, in campo oggi per il posticipo della quarta giornata del campionato Primavera 1. La Roma ha vinto le prime tre gare, due successi e un pari invece per la Lazio. Gara importante quella di oggi per i valori in campo delle due squadre ma anche perché si tratta di un derby e come sempre sarà una partita sentita. Grande attesa: calcio d'inizio alle ore 17.30.