Oggi il derby Primavera al Tre Fontane: formazioni e dove vederlo

Lunedì da pienone. Per il derby Primavera il Tre Fontane è sold out. Infatti, sono stati prenotati tutti i posti dal lato dei tifosi giallorossi (2585 per la precisione): si attendono, quindi, poco meno di

. L’appuntamento è fissato alle ore 18 con diretta tv su Sportitalia. La baby Roma arriva alla stracittadina da prima in classifica: la missione è quella di restare lassù, davanti a tutti. "

, ha detto Falsini alla vigilia.

e contano di giocare dal primo minuto nel tridente, mentre Mannini è fuori da settimane. Sulla corsia di sinistra Cama è il candidato principale per prendere il posto dello squalificato Litti, fermato dal giudice sportivo al pari di Golic.

La Lazio verso il derby

Spero sia un derby che faccia divertire la gente, tra due squadre che proveranno in campo a mostrare la propria superiorità"

Di slancio dopo la vittoria con il Torino. Pirozzi cerca il colpaccio nel derby in trasferta, serve un’impresa o quasi visto il gap in classifica (11 punti di distanza dai giallorossi) e le assenze pesanti con cui deve fare nuovamente i conti. Filipe Bordon e Milani non sono a disposizione poiché impegnati nel Sudamericano Sub 20, in più ci sono diversi ragazzi acciaccati, da valutare soltanto a ridosso della sfida. Non sono al meglio Di Tommaso, Nazzaro e Cuzzarella, in extremis verrà decisa la loro possibile titolarità. Il fuoriquota sarà Balde, di ritorno dopo la convocazione in Europa League. Baroni l’ha aggregato e fatto esordire contro la Real Sociedad. Il rientro dell’attaccante escluderà la possibilità di impiego da parte di André Anderson, schierato contro il Toro e poi uscito dopo mezz’ora per un fastidio muscolare. In difesa ci sarà Zazza (anche lui con la prima squadra giovedì) ed è stato recuperato Petta, fuori per infortunio nelle ultime gare. La Lazio, settima con 32 punti in 21 giornate, prova ad accorciare sulla coppia Milan-Juventus (a quota 37) e quindi sulla zona playoff.