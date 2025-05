Caso Zaniolo, la Procura Figc apre un'inchiesta dopo la rissa in Fiorentina-Roma Primavera

Caso Zaniolo, la Procura della Figc ha aperto un'inchiesta

Al fine di far luce sulla rissa che si è scatenata al termine di Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera, la Procura della Figc ha deciso di aprire un'inchiesta, così da chiarire la dinamica dell'accaduto e la posizione di Nicolò Zaniolo. L'ex Roma si sarebbe recato negli spogliatoi, per poi innescare una lite nella quale sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori dell'Under 19 giallorossa. Il Procuratore Giuseppe Chiné ascolterà prima i giovani della Roma che sarebbero stati aggrediti da Zaniolo, per poi confrontarsi anche con il giocatore viola. La Fiorentina, dal canto suo, aveva smentito il tutto attraverso le dichiarazioni del proprio tesserato: "Hanno iniziato ad insultarmi, per evitare che la situazione degenerasse sono andato via", parola di Zaniolo. Nelle prossime ore il via agli interrogatori presso la Procura Federale.