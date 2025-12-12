Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Derby Primavera, la Lazio batte in rimonta la Roma al Tre Fontane© Getty Images

Derby Primavera, la Lazio batte in rimonta la Roma al Tre Fontane

La sentitissima sfida giovanile, vede i biancocelesti di Punzi tornare a prendersi la supremazia cittadina superando 2-1 i giallorossi di Guidi
1 min
TagsderbyLazioRoma

Finale a sorpresa al Tre Fontane con la Lazio che torna a imporsi in casa della Roma in un derby Primavera dopo quasi sei anni. I biancocelesti passano 2-1 in rimonta e trovano una vittoria pesante anche in chiave classifica, con la squadra di Punzi che si allontana dalla zona retrocessione.

Litti illude la Roma, la Lazio vince all'ultimo assalto

Roma che era andata in vantaggio grazie a Marco Litti, che al 35' aveva portato avanti i giallorossi, ribadendo in rete la corta respinta di Pannozzo sulla conclusione di Arena. Nella ripresa, al 68', il pareggio della Lazio, grazie all'autorete di Sangarè, sfortunato protagonista di una carambola dopo un'uscita a vuoto di Zelezny. In pieno recupero, la rete del sorpasso biancoceleste, con Calvani che si avventa su un corner e da due passi firma il 2-1 decisivo. Continua così la serie negativa dei ragazzi di Guidi, a secco di vittorie da cinque partite e precipitati al nono posto in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

