Serie A, 31ª giornata: tutte le probabili formazioni

ROMA - Dopo il turno infrasettimana si torna subito in campo. Ad aprire la 31ª giornata si Serie A, infatti, sarà la sfida tra Parma e Torino al Tardini domani alle ore 15. La squadra di D'Aversa è reduce dalla sconfitta rimediata allo Stirpe contro il Frosinone; un 3-2 arrivato dopo il rigore trasformato da Ciofani in seguito a una maxi-consultazione della Var. I granata, invece, hanno battutto nello scontro per l'Europa la Sampdoria grazie alla doppietta del Gallo Belotti, tornato a "cantare" per la gioia dei tifosi del Toro, che ora sognano le notti europee.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-TORINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Rigoni, Barillà; Sprocati, Ceravolo, SIligardi. ALLENATORE: D'Aversa.

A disposizione: Frattali, Brazao, Gazzola, Gobbi, Sierralta, Diakhate, Dezi, Scozzarella, Stulac, Machin, Schiappacasse.

Indisponibili: Biabiany, Inglese, Gervinho, Bruno Alves.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Barillà, Biabiany, Rigoni, Iacoponi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. ALLENATORE: Mazzarri.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Bremer, Singo, Meite, Parigini, Zaza.

Indisponibili: Iago Falque, Millico.

Squalificati: Aina, Lukic.

Diffidati: Baselli, Belotti.

ARBITRO: Doveri

GUARDALINEE: Posado, Di Iorio

QUARTO UOMO: Marinelli

VAR: Giacomelli

AVAR: Vuoto