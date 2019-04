ROMA - Giusto il tempo per smaltire le fatiche del turno infrasettimanale e le 20 formazioni di Serie A scendono di nuovo in campo per la 31ª giornata di campionato. La Juventus sembra ormai in procinto di festeggiare il suo ottavo scudetto consecutivo e potrebbe farlo già in questo turno battendo il Milan stasera all'Allianz Stadium e sperando in una sconfitta del Napoli in casa contro il Genoa domani sera. È invece apertissima la lotta per la Champions League, che in questa giornata vedrà lo scontro diretto tra Inter e Atalanta a San Siro domani alle 18. È bagarre anche in zona retrocessione, dove ci saranno ben tre scontri diretti, quelli tra Cagliari-Spal e Udinese-Empoli domani alle 15 e quello di lunedì sera al Dall'Ara tra Bologna e Chievo. Intanto, ad aprire il turno sarà la sfida del Tardini di oggi alle 15 tra Parma e Torino. I granata sono chiamati a fare risultato per continuare a sognare l'Europa. Ma vediamo nel dettaglio tutte le probabili formazioni della 31ª giornata di Serie A.

