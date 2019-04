Incontro Serie A-arbitri, ecco i presenti

MILAN - I club di Serie A hanno risposto in maniera importante e sono stati quasi tutti presenti all'incontro organizzato in Lega con gli arbitri. Visti gli ultimi errori, clima teso all'ingresso con Nicchi, numero uno degli arbitri, arrivato scuro in volto insieme al presidente degli allenatori Ulivieri. Presente anche la Figc con il presidente Gravina e il dg Brunelli e l'Aic con il presidente Tommasi.

BUFERA SU FABBRI

Per le società invece c'erano: Gattuso, Romagnoli e il team manager Romeo per il Milan; Spalletti, Handanovic, Marotta, Cosentino e Pinna per l'Inter; Pioli, Pezzella e Marangon per la Fiorentina. Per il Napoli è presente il capitano della Primavera Gaetano e il direttore della comunicazione Lombardo. Per il Cagliari Maran e Ceppitelli, per l'Udinese Lasagna, il ds Pradè e il tecnico Tudor. Nella Samp ci sono Romei, Osti, Giampaolo e Sala.

MOVIOLA, ECCO TUTTI I CASI DI IERI

Per la Lazio capitan Lulic e Farris, per il Torino Belotti, Frustalupi, Longo. Il Genoa è rappresentato da Perinetti, Biraschi e Pellegri mentre per l'Atalanta ci sono Gasperini, Masiello e Marino. Per la Juventus ci sono Landucci e Barzagli. I volti della Spal sono Semplici e Vicari. Per il Chievo Campedelli, Romairone.

Per la Roma De Santis e De Rossi mentre per il Frosinone c'è Dionisi. Nel Parma ecco D'Aversa e Lucarelli mentre per il Sassuolo ci sono Carnevali e Locatelli. Mancano all'appello rappresentati del Bologna e dell'Empoli.