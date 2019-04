Serie A Milan-Lazio, dirige Rocchi. Roma-Udinese: Di Bello

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentaduesima giornata di campionato (dodicesima di ritorno), in programma domenica 14 aprile. La giornata si apre con tre anticipi: sabato alle 15 c'è Spal-Juventus, che sarà diretta da Doveri; alle 18 Roma-Udinese (Di Bello) e alle 20.30 Milan-Lazio (Rocchi). Domenica apre il lunch match Torino-Cagliari (Irrati). Alle 15 è Giacomelli a tenere a battesimo l'esordio di Montella in Fiorentina-Bologna, mentre alla stessa ora è in programma il derby Sampdoria-Genoa, diretto da Calvarese. Alle 18, Chievo-Napoli, arbitra Lapenna. Alle 20.30 Frosinone-Inter diretta da Massa. Chiude la giornata il posticipo di lunedì, Atalanta-Empoli, affidato a Manganiello.

LE DESIGNAZIONI - Atalanta-Empoli Lunedì (15/04 H.20.30): Manganiello (Alassio-Vuoto; Iv: Nasca, Var: Guida, Avar: Vivenzi). Chievo-Napoli (H. 18): Lapenna (Manganelli-Colarossi Iv: Massimi Var: Abisso Avar: Di Iorio). Fiorentina-Bologna: Giacomelli (Caliari-Di Vuolo Iv: Giua Var: Mariani Avar: Marrazzo). Frosinone-Inter (H. 20.30): Massa (Di Liberatore-Fiorito Iv: Sacchi Var: Pasqua Avar: Valeriani). Milan-Lazio (Sabato 13/04 H.20.30): Rocchi (Meli-Costanzo Iv: Maresca Var: Mazzoleni Avar: Paganessi) Roma-Udinese (Sabato 13/04 H.18): Di Bello (Tonolini-Tolfo Iv: Pezzuto Var: Pairetto Avar: Lo Cicero). Sampdoria-Genoa: Calvarese (Peretti-Carbone Iv: Abbattista Var: Orsato Avar: Mondin). Sassuolo-Parma: Piccinini (Villa-Muto Iv: Prontera Var: Chiffi Avar: Liberti). Spal-Juventus (Sabato 13/04 H.15) Doveri (Prenna-Tasso Iv: Fourneau Var: Valeri Avar: Bindoni). Torino-Cagliari (H. 12.30): Irrati (Gori-Longo Iv: Dionisi Var: Banti Avar: Schenone).