Diretta Spal-Juventus ore 15: come vederla in tv e le formazioni ufficiali

FERRARA - Spal e Juventus scenderanno in campo oggi allo Stadio Paolo Mazza alle ore 15 per l'anticipo della 32ª giornata di Serie A. I bianconeri avranno a disposizione il primo match ball per laurearsi matematicamente campioni d'Italia con ben sei giornate d'anticipo. La formazione di Allegri, infatti, ha guadagnato 20 punti di distacco dal Napoli secondo, e oggi contro la Spal basterà anche solo un pareggio per portarsi a casa l'ottavo scudetto consecutivo. Dall'altro lato del campo, però, ci sarà una formazione altrettanto motivata, costretta a fare punti per allontanarsi dalle sabbie mobile della zona retrocessione. Gli spallini sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari in trasferta; un ko arrivato dopo tre vittorie consecutive, conquistate contro Roma e Lazio in casa e nello scontro diretto in Ciociaria ai danni del Frosinone. Nonostante l'ottimo periodo, però, l'Empoli, attualmente al terzultimo posto, è lontano solo quattro lunghezze, pertanto fare punti oggi contro la prima della classe sarebbe importantissimo sia a livello psicologico che di classifica.

DIRETTA TV - Spal-Juventus è in programma alle ore 15 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Juventus a Ferrara, l'accoglienza dei tifosi

FORMAZIONI UFFICIALI:

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Murgia; Floccari, Petagna. ALLENATORE: Semplici.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Barzagli, Gozzi, Spinazzola; Cuadrado, Bentancur, Kastanos, Cancelo; Dybala, Kean. ALLENATORE: Allegri.

ARBITRO: Doveri di Roma.