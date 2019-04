Diretta Roma-Udinese ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - La Roma di Claudio Ranieri affronta oggi nell'anticipo delle 18 l'Udinese di Igor Tudor. I giallorossi, reduci dall'importantissima vittoria contro la Sampdoria al Ferraris, hanno bisogno di punti per cercare di accorciare su Milan e Lazio, impegnate nella gara delle 20.30 nello scontro diretto per un posto in Champions League. Di fronte ci sarà però una delle formazioni più in forma in questo scorcio di stagione. Da quando il tecnico croato ha preso il posto di Davide Nicola, infatti, in casa Udinese sono arrivate due vittorie interne contro Genoa ed Empoli e il prestigioso pareggio a San Siro contro il Milan. I friulani si trovano ora a sei lunghezze di distanza dal terzultimo posto; troppo poco per potersi permettere una gita nella Capitale.

SEGUI ROMA-UDINESE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

DIRETTA TV - Roma-Udinese è in programma alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Roma, i social svelano la nuova prima maglia

PROBABILI FORMAZIONI - Emergenza sulle fascie laterali di difesa per Ranieri, costretto a schierare dal primo minuto Florenzi, al rientro dopo quattro turni per la lesione muscolare al polpaccio, a causa del forfait sia di Santon che di Karsdorp. Sull'altro out assente Kolarov per squalifica, con Juan Jesus che dovrebbe prendere il suo posto. Al centro dovrebbero essere confermati Manolas e Fazio. Non ci sarà nemmeno Nzonzi a centrocampo, pertanto De Rossi, autore del gol decisivo contro la Sampdoria, e Cristante dovrebbero comporre la diga di centrocampo. Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy svarieranno invece alle spalle dell'unica punta, che al momento dovrebbe essere Edin Dzeko, leggermente in vantaggio su Schick. Tudor, invece, dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-5-2, affidando a Lasagna e Okaka le chiavi dell'attacco bianconero.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Lo.Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. ALLENATORE: Ranieri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Wilmot; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Samir; Lasagna, Okaka. ALLENATORE: Tudor.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.