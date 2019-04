ROMA - Resa nota la designazione arbitrale per la gara tra Lazio e Udinese, in programma mercoledì alle ore 19 allo stadio Olimpico. L'arbitro sarà Calvarese, mentre gli assistenti saranno Vuoto e Cecconi. Quarto uomo Manganiello, al Var ci sarà Maresca, Avar Di Liberatore. L'incontro è valido come recupero della venticinquesima giornata (sesta di ritorno) del campionato di Serie A.

Milan-Lazio: rissa a fine match, Bakayoko prende in giro Acerbi