Diretta Lazio-Udinese ore 19: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

ROMA - Lazio e Udinese si affrontano all'Olimpico di Roma per il recupero della 25esima giornata di Serie A. I biancocelesti sono in ottava posizione, lottano per un posto in Europa e hanno rimediato solo un punto nelle ultime tre partite di campionato, pareggiando con il Sassuolo e perdendo contro Milan e Spal. L'Udinese, invece, dopo tre risultati utili di fila, è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-UDINESE - La partita tra Lazio e Udinese è in programma alle ore 19 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Canale 254. Inoltre, Lazio-Udinese sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Skygo.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger, Ekong, Wilmot; Ingelsson, Badu, Sandro, Mandragora, Zeegelaar; De Paul, Lasagna. Allenatore: Tudor

ARBITRO: Calvarese di Teramo